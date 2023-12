Em uma partida emocionante, o Wolverhampton conseguiu segurar a pressão do Chelsea e saiu vitorioso pelo placar de 2 a 1. O jogo, válido pela 18ª rodada do Campeonato Inglês, marcou a reação da equipe comandada pelo técnico Gary O’Oneal, que vinha de uma derrota. Com o resultado, o Wolverhampton alcançou os 22 pontos e se igualou ao Chelsea na tabela de classificação. No primeiro tempo, as duas equipes mostraram equilíbrio, mas o Chelsea teve mais presença ofensiva. Sterling, Gallagher e Palmer tiveram boas oportunidades para abrir o placar, enquanto o brasileiro Matheus Cunha, do Wolverhampton, teve poucas chances de finalizar. No segundo tempo, o Wolverhampton foi mais efetivo e abriu o placar aos cinco minutos. Após cobrança de escanteio, Mario Lemina subiu mais alto que a defesa adversária e cabeceou para o chão, surpreendendo o goleiro Petrovic.

O jogo seguiu equilibrado, mas nos acréscimos, aos 48 minutos, Doherty aproveitou uma rebatida da zaga e ampliou a vantagem para o Wolverhampton. O Chelsea ainda conseguiu descontar nos minutos finais, com um gol de cabeça de Christopher Nkunku em um cruzamento da direita. A pressão dos visitantes aumentou, mas o tempo foi insuficiente para uma reação completa. Com isso, o Wolverhampton garantiu a vitória e a recuperação no Campeonato Inglês.