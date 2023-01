É o melhor resultado do Polo Industrial de Manaus em um ano desde 2014 e Abraciclo prevê crescimento de 9,7% da produção em 2023

O Polo Industrial de Manaus (PIM) produziu 1,41 milhão de motocicletas em 2022. É o melhor resultado desde 2014, segundo Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), que divulgou o balanço nesta terça-feira (17).

Na avaliação do presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian, esses números comprovam a retomada de crescimento do segmento após enfrentar um primeiro bimestre desafiador devido à pandemia da covid-19 que voltou a atingir a cidade de Manaus.

“Depois disso, o ritmo de produção cresceu mês a mês para atender ao consumidor que passou a utilizar a motocicleta como instrumento de trabalho, evitar a aglomeração no transporte público ou ter maior agilidade e mobilidade nos centros urbanos”, explica.

O volume final ficou bem próximo da projeção revisada, que era de 1.420.000 unidades e crescimento de 18,8%.

FECHAMENTO MOTOCICLETAS 2022 REALIZADO 2021 REALIZADO 2022 VARIAÇÃO (%) 2022/2021 PRODUÇÃO 1.195.149 1.413.222 18,2% EXPORTAÇÃO 53.476 55.338 3,5% VAREJO 1.156.776 1.361.941 17,7%

Fonte: Associadas Abraciclo

Vendas no varejo

No ano passado, foram emplacadas 1.361.941 motocicletas, alta de 17,7% na comparação com 2021 (1.156.776 unidades), sendo o melhor resultado em oito anos (1.429.692 motocicletas). A expectativa da Abraciclo era fechar o ano com 1.350.000 motocicletas licenciadas.

A Street foi a categoria mais licenciada, com 686.807 unidades e 50,4% de participação no mercado. “As fábricas priorizaram a produção desse modelo para atender à alta da demanda, influenciada principalmente pela grande utilização profissional. Outras categorias também registraram aumento expressivo nos licenciamentos como a Custom, Motoneta, Scooter e Trail”, diz Fermanian.

Veja como ficou o ranking anual de emplacamentos por categoria:

EMPLACAMENTOS DE MOTOCICLETAS JAN A DEZ 2021 JAN A DEZ 2022 CATEGORIA A PARTICIPAÇÃO B PARTICIPAÇÃO B/A STREET 562.137 48,6% 686.807 50,4% 22,2% TRAIL 239.538 20,7% 256.468 18,8% 7,1% MOTONETA 164.446 14,2% 204.435 15,0% 24,3% SCOOTER 107.574 9,3% 121.586 8,9% 13,0% NAKED 29.274 2,5% 25.987 1,9% -11,2% BIG TRAIL 21.581 1,9% 24.777 1,8% 14,8% CICLOMOTOR 15.317 1,3% 23.489 1,7% 53,4% CUSTOM 7.690 0,7% 9.898 0,7% 28,7% SPORT 6.936 0,6% 6.330 0,5% -8,7% TRICICLO 1.267 0,1% 1.294 0,1% 2,1% TOURING 1.016 0,1% 870 0,1% -14,4% TOTAL 1.156.776 – 1.361.941 – 17,7%

Fonte: Associadas Abraciclo

A região Norte apresentou o maior crescimento porcentual no volume de licenciamentos em 2022. No ano passado, foram emplacadas 173.763 motocicletas, alta de 35% na comparação com 2021 (128.680 unidades).

Em números absolutos, a região Sudeste liderou o ranking de vendas no varejo. De janeiro a dezembro, foram licenciadas 521.157 motocicletas, o que corresponde a 38,3% de participação no mercado. Em segundo lugar, ficou o Nordeste (405.233 unidades e 29,8% do mercado). Na sequência, vieram o Norte (173.763 motocicletas emplacadas e 12,8% do mercado), Sul (131.558 unidades e 9,7%) e Centro-Oeste (130.230 motocicletas e 9,6%).

Exportações

As exportações totalizaram 55.338 unidades em 2022, o que corresponde a uma elevação de 3,5% na comparação com o ano anterior (53.476 motocicletas). A projeção revisada era embarcar 59.000 unidades para o exterior.

De acordo com levantamento do portal de estatísticas de comércio exterior Comex Stat, que registra os embarques totais de cada mês, analisados pela Abraciclo, a Colômbia foi o principal destino, com 15.686 unidades e 27,6% do volume exportado. Em segundo lugar, ficou a Argentina (13.538 motocicletas e 23,8% das exportações), seguida pelos Estados Unidos (12.211 unidades e 21,5%).

Resultados em dezembro

No último mês de 2021, foram fabricadas 85.117 motocicletas, volume 11,5% maior ao registrado em dezembro de 2020 (76.359 unidades) e 34,1% menor em relação a novembro (129.216 motocicletas). “A retração era esperada devido às férias coletivas que já estavam programadas”, explica o presidente da Abraciclo. “Nesse período, as fábricas aproveitam para realizar serviços de manutenção e instalar novos equipamentos nos centros de produção”, enfatiza.

Com 132.204 unidades licenciadas, o mercado atingiu o segundo melhor resultado do ano e ficou atrás apenas de maio (133.344 unidades). O resultado é 17,7% maior na comparação com dezembro de 2021 (112.363 motocicletas) e 7,3% superior às 123.214 unidades emplacadas em novembro. Segundo levantamento da Abraciclo, esse foi o melhor desempenho para o mês desde 2013, quando os emplacamentos totalizaram 140.583 motocicletas.

Confira o ranking e a comparação com o mês e ano anteriores:

EMPLACAMENTOS DE MOTOCICLETAS DEZEMBRO 2021 NOVEMBRO 2022 DEZEMBRO 2022 CATEGORIA A PARTICIPAÇÃO B PARTICIPAÇÃO C PARTICIPAÇÃO C/A C/B STREET 55.972 49,8% 64.577 52,4% 69.772 52,8% 24,7% 8,0% TRAIL 21.962 19,5% 23.312 18,9% 25.446 19,2% 15,9% 9,2% MOTONETA 17.417 15,5% 18.566 15,1% 19.619 14,8% 12,6% 5,7% SCOOTER 9.577 8,5% 9.140 7,4% 9.620 7,3% 0,4% 5,3% NAKED 2.590 2,3% 2.332 1,9% 2.547 1,9% -1,7% 9,2% BIG TRAIL 2.019 1,8% 2.010 1,6% 1.814 1,4% -10,2% -9,8% CICLOMOTOR 1.330 1,2% 1.801 1,5% 1.768 1,3% 32,9% -1,8% CUSTOM 720 0,6% 805 0,7% 866 0,7% 20,3% 7,6% SPORT 532 0,5% 495 0,4% 532 0,4% 0,0% 7,5% TRICICLO 148 0,1% 109 0,1% 149 0,1% 0,7% 36,7% TOURING 96 0,1% 67 0,1% 71 0,1% -26,0% 6,0% TOTAL 112.363 – 123.214 – 132.204 – 17,7% 7,3%

Fonte: Associadas Abraciclo

Com 22 dias úteis, a média de emplacamentos em dezembro foi de 6.009 unidades/dia. Na comparação com o mesmo mês de 2021, que teve um dia útil a mais, houve alta de 23% (4.885 unidades/dia). Já em relação a novembro, com dois dias úteis a menos, foi registrado recuo de 2,5% (6.161 motocicletas/dia).

A região Sudeste liderou o ranking de licenciamentos, com 47.139 unidades

O post Manaus produz 1,4 milhão de motocicletas em 2022; um crescimento de 18,2% apareceu primeiro em Portal Você Online.