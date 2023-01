O juiz titular da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Amazonas, Luís Carlos Valois, teve suas contas do Instagram, do Twitter e do Facebook, suspensas pelo Conselho Nacional de Justiça.

Ele foi bloqueado no Twitter e informou que aguarda o bloqueio de outras duas redes sociais também.

o juiz vinha fazendo postagens irônicas envolvendo a prisão de manifestantes que invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, no último dia 8.

Ele chegou a sugerir aos detidos que solicitassem Auxílio-reclusão para seus dependentes, além de remição, que consiste na diminuição da pena em um dia para cada três trabalhados.

Em nota publicada no Facebook, ele afirmou desconhecer os motivos que levaram ao seu bloqueio; mas destacou que respeita a decisão e que não apresentará queixas. Por outro lado, ele disse que buscará que a situação seja solucionada de maneira justa.

“O CNJ determinou o bloqueio de todas as minhas contas no Facebook, Instagram e Twitter. Somente o Twitter bloqueou, mas em breve as demais devem ser também”, afirmou.

“Não sei o motivo ainda, não fui intimado, mas até em respeito à decisão do CNJ não me manifestarei nas redes mesmo com a conta ainda não bloqueada. Vocês não verão da minha parte nenhuma queixa ou acusação de pessoas, se institucionalmente eu errei, que isso seja resolvido de forma justa. Agradeço a todos que estão se manifestando, obrigado!“, postou ele.

Ativista virtual

Valois tem sido um magistrado muito presente nas redes sociais – principalmente Instagram e Twitter – comentando assuntos diversos e, ultimamente, tem se destacado em suas postagens acerca das manifestações violentas que acabaram na invasão dos prédios do três poderes em Brasília. Ele reúne milhares de seguidores em seus perfis.

