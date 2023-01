Luis Suárez fez uma estreia de gala no Grêmio. Nesta terça-feira, 17, o uruguaio foi responsável por dar o troféu da Recopa Gaúcha para o Tricolor, contra o São Luiz, ao marcar três gols na vitória por 4 a 1. O primeiro gol saiu bem rápido, aos 4 minutos, com Suárez tocando de cobertura. Aos 13, Paulinho Santos empatou para o São Luiz, mas a felicidade não durou muito. Dois minutos depois, Bitello bateu cruzado na saída do goleiro Félix e recolocou o Grêmio em vantagem. Suárez voltou a marcar aos 30 minutos e aos 37. Aos 14 minutos do segundo tempo ele foi substituído e o jogo terminou 4 a 1 com o título do Tricolor Gaúcho. A torcida nas redes sociais foi a loucura com a estreia do atacante.

SIMPLESMENTE SUAREZ METEU UM HAT TRICK EM SUA ESTREIA NO GRÊMIO. pic.twitter.com/OALiJgE047 — njdeprê – marlon (@njdmarlon) January 17, 2023

Impressionante como o Suárez dividiu o elenco do Grêmio. Olha os jogadores quase nem um pouco felizes com o hat-trick dele EU SOU PISTOLERO LOVER pic.twitter.com/mwzRQ6TAAo — Museu de Memes do Grêmio (@museu_gremio) January 18, 2023

Suárez é coisa de doido — caze (@Casimiro) January 17, 2023

Atuação de gala! Obrigado, @LuisSuarez9 pic.twitter.com/4aGFufwlVZ — Soccer News Grêmio (@SoccerGremio) January 17, 2023