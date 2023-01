Um fato curioso aconteceu nesta terça-feira, 17, durante a transmissão da Copa da Inglaterra na BBC. Um gemido alto – o famoso ‘gemidão do zap‘ – foi ouvido enquanto o apresentador Gary Lineker passa o replay do jogo entre Wolverhampton e Liverpool.

Com o áudio, o ex-jogador começou a rir. “Não sei quem está fazendo esse barulho”, disse. Horas depois, em sua conta no Twitter, Lineker divulgou a imagem de um celular antigo.

“Bem, encontramos isso colado na parte de trás do aparelho. No que diz respeito à sabotagem, foi muito divertido”, escreveu. A BBC Press Office divulgou um comunicado pedindo desculpas aos telespectadores. “Pedimos desculpas a qualquer telespectador ofendido durante a cobertura ao vivo do futebol esta noite. Estamos investigando como isso aconteceu”. O apresentador foi elogiado pela forma como lidou com a situação.

Assista:

Que momento! .

Colaram um celular embaixo de uma cadeira do estúdio da BBC com o toque com áudio pornográfico! Ligaram quando @GaryLineker estava falando ao vivo na cobertura do jogo do Liverpool. pic.twitter.com/sL2cQvg5c9 — Joao Castelo-Branco (@j_castelobranco) January 17, 2023