5/5 - (2 votes)

Manaus – Foi na base da raça que o Manaus FC conseguiu o primeiro ponto na Série C do Brasileirão 2022. Na noite desta segunda-feira (11), no Estádio Bento de Freitas, no Rio Grande do Sul, o Gavião Real ficou no 1 a 1 com o Brasil de Pelotas. O Esmeraldino abriu o marcador com atacante Silvano, enquanto Marilon igualou o confronto para o Xavante.

Com o resultado, o Manaus FC somou o primeiro ponto na competição. Na próxima rodada, o time comandado pelo técnico Evaristo Piza recebe o Clube do Remo-PA, às 18h do sábado (16), em local a ser definido pela CBF.

Pressão gaúcha

Na primeira etapa, o Manaus FC sofreu grande pressão do time gaúcho, mas o Gavião soube se segurar bem, principalmente, pela boa atuação do zagueiro Claudinho. Sem conseguir abrir o placar, o Xavante deu bobeira atrás e foi surpreendido pelo Esmeraldino. Aos 29 minutos, cobrança rápida de lateral na área gaúcha e, após desvio de Felipe Baiano, Silvano surgiu livre para marcar 1 a 0 Manaus.

Na segunda etapa, mais pressão do Brasil de Pelotas, que agora corria atrás do prejuízo dentro de casa. Aos 10 minutos, depois de cotovelada no adversário, Ibiapino foi expulso e deixou as coisas mais complicadas para o time amazonense. Daí em diante só deu Xavante, que só chegou ao empate aos 42 minutos da fase final e de pênalti.

Weriton derrubou Léo Ferraz na área e a arbitragem marcou a penalidade. Na cobrança, Marilon marcou e renovou as esperanças ao Xavante. No entanto, o Gavião Real “fechou o ninho” e segurou o empate em terras gaúchas.

source