O câncer do colo do útero é uma doença 100% evitável e leva de 10 a 15 anos para se instalar no corpo da mulher, após persistentes inflamações causadas pelo HPV. De 2019 a 2022, a FCecon – Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, realizou 1.508 conizações.

Esta é uma pequena cirurgia que retira lesões pré-malignas do colo do útero, evitando a evolução para o câncer. A ginecologista e chefe do serviço de Ginecologia da FCecon, Mônica Bandeira, explica como funciona o procedimento.

A prevenção primária para o câncer do colo do útero é a vacinação contra o HPV, que é indicada a meninas, dos 9 aos 14 anos, e meninos, dos 11 aos 14 anos, disponível nas Unidades Básicas de Saúde. Já a prevenção secundária é o exame preventivo.

Atualmente, a conização é realizado na Fundação Cecon ou na Policlínica Gilberto Mestrinho. Em 2021, 548 mulheres foram submetidas ao procedimento, evitando o desenvolvimento do câncer. No primeiro bimestre de 2022, 131 pacientes passaram pelo tratamento.

