Manaus – Após disputar três Campeonatos Amazonenses e vestir o manto aurinegro em 22 ocasiões, chega ao fim a passagem do volante Ibson pelo Amazonas FC. Jogador que mais atuou pelo clube em sua curta história, ele marcou três gol e se tornou a principal peça do time nos últimos dois anos, vestindo a camisa 7 e exercendo o papel de capitão.

“Foram dois anos de muito aprendizado, e apesar dos resultados não terem sido os melhores, foi mais uma experiência incrível para minha carreira. Fui muito feliz aqui, fiz grandes amigos, conquistei o respeito das pessoas e o principal: dei o meu melhor, me esforcei ao máximo para atingir os objetivos do clube e ajudar meus companheiros”, declarou o atleta.

Cria do Flamengo e com passagens importantes por grandes clubes do Brasil e até da Europa, o volante chegou ao Amazonas em 2021, após ter sido eleito Craque do Campeonato Mineiro um ano antes pelo Tombense. Longe de casa, Ibson acredita que agora é o momento de voltar para perto da família e estudar os próximos passos a serem dados na carreira.

“São muitos anos no futebol, abri mão de muita coisa importante para conquistar o que conquistei e chegar onde cheguei. As últimas semanas têm sido difíceis, a saudade da família tem apertado e acredito que é o momento de voltar para casa, ficar perto da minha esposa, dos meus filhos e dedicar um tempo maior a eles”, explicou o camisa 7.

Aos 38 anos, Ibson se despede da Onça-pintada em comum acordo e como o jogador que mais vestiu a camisa aurinegra em quase três anos de história. Capitão na maior parte das vezes em que entrou em campo, ele disputou três Campeonatos Amazonenses, atuou em 22 partidas e marcou três gols, totalizando 1651 minutos jogados. Foram nove vitórias, seis empates e sete derrotas.

“Quero agradecer ao presidente, à diretoria, aos funcionários e aos meus companheiros pela confiança e parceria durante esses dois anos. Fui muito bem recebido na cidade, o povo amazonense me acolheu super bem e foi carinhoso e generoso comigo. O Amazonas ganhou mais um torcedor. Desejo muito sucesso ao clube e a todos que ficam”, finalizou o volante.

