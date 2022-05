Avalie o post

Manaus (AM)- A Prefeitura de Manaus irá disponibilizar 14 pontos de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (14), em continuidade às ações de imunização contra a doença. Dentre os locais abertos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), cinco serão referência para a imunização de crianças de 5 a 11 anos de idade.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, explica que a vacina contra a Covid-19 pode ser tomada junto com os imunizantes contra influenza e sarampo. Neste sábado, a prefeitura ofertará 508 pontos de vacinação durante o “Dia D” da campanha contra essas duas doenças.

“Todas as vacinas são importantes e a Semsa tem trabalhado para levá-las para perto da casa das pessoas. Neste sábado, apesar da mega-ação para aplicar as vacinas contra influenza e sarampo, continuaremos disponibilizando o imunizante contra a Covid-19 para quem ainda não tomou ou está com alguma dose em atraso”, diz.

As crianças de 5 a 11 anos serão atendidas de 9h às 17h no Studio 5, zona Sul; Parque Cidade da Criança, zona Centro-Sul; Sesi – Clube do Trabalhador, zona Leste; e Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, zona Centro-Oeste. No Shopping Manaus Via Norte, a vacinação será das 10h às 17h.

Já o público de 12 anos ou mais poderá buscar a vacina em quatro pontos estratégicos, de 9h às 17h, e em oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de 8h às 17h. As crianças e os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

*Com informações da assessoria

Fotos – Camila Batista / Arquivo Semsa

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

source