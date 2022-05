Avalie o post

Manaus (AM) – Um jovem identificado apenas como Carlos Daniel, de 23 anos, foi executado com 11 tiros, na tarde desta sexta-feira (13), em uma residência localizada na rua Oito, no bairro Armando Mendes, na zona Leste da capital.

De acordo com informações preliminares repassadas à polícia, dois ocupantes de um carro modelo Ônix, na cor preta, chegaram no local e invadiram a residência onde estava a vítima.

Gabriel estava dentro do banheiro quando foi atingido com 11 tiros. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Após a ação criminosa os autores dos disparos fugiram do local sem serem identificados. A polícia foi acionada e ao chegar, isolou a área do crime. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local para fazer a perícia.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição Web: Bruna Oliveira

