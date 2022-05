Avalie o post

Manaus (AM)- A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) registrou queda no estoque de sangue, nesta sexta-feira (13), para todos os tipos sanguíneos.

Para reverter a situação, o hemocentro convoca doadores de todos os tipos sanguíneos para realizarem doação.

A média de doações das duas últimas semanas caiu para 160 doadores por dia. Para regularizar o estoque, são necessárias 250 doações por dia.

A queda do estoque pode comprometer a realização de procedimentos como cirurgias e transfusões para pacientes de doenças crônicas e câncer, além de vítimas de acidentes.

Para ser doador de sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar a partir de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. O Hemoam funciona de segunda a sábado, das 7h às 18h, na avenida Constantino Nery, nº 4397, Chapada.

FOTO: Arquivo/Hemoam

