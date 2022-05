Avalie o post

Manaus (AM) – Dezoito pessoas foram presas e três adolescentes apreendidos pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) em Manaus, Autazes, Itacoatiara, Humaitá e Uarini, nas últimas 24 horas.

A maioria das prisões foi ocasionada pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

Entre a manhã de quinta-feira (12) e as primeiras horas desta sexta-feira (13), as guarnições da PM tiraram de circulação mais de 500 porções de entorpecentes, quatro armas de fogo, 43 munições e mais de R$ 300 em espécie.

Durante a tarde de quinta-feira, os policiais militares da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 24 anos no bairro Crespo, zona Sul de Manaus. Ele estava em posse de 123 pinos de cocaína, 200 trouxinhas de crack, 76 trouxinhas de pasta base, 62 trouxinhas de maconha, 100 cigarros de maconha e um simulacro de arma de fogo.

O suspeito foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Na noite do mesmo dia, um homem foi preso no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus, pelo crime de roubo. De acordo com as informações, o suspeito roubou dois aparelhos celulares na área. O infrator foi encaminhado ao 9° DIP e autuado em flagrante pelo crime.

No município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), quatro homens, com idades entre 23 e 47 anos, foram presos em posse de um rifle calibre 44, uma espingarda calibre 36, uma submetralhadora calibre 40, uma escopeta caseira calibre 22 e 43 munições de diferentes calibres. Além do arsenal de armas, celulares e outros objetos foram apreendidos pela equipe policial.

O grupo foi encaminhado à delegacia do município para responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

