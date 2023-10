Mais de 120 soldados, apoiados pela polícia, procuram no norte da Colômbia o pai do atacante Luis Díaz, do Liverpool, sequestrado neste sábado junto com sua esposa, libertada horas depois do rapto, informou o Exército colombiano neste domingo, 29. “Durante a noite e a madrugada mobilizamos dois pelotões motorizados, drones, postos de controle, helicópteros, um avião com radar especializado e mais de 120 homens para a busca”, diz o comunicado da força armada. As autoridades não deram detalhes sobre o sequestro, mas a imprensa local afirma que Luis Manuel Díaz e Cilenis Marulanda estavam em um posto de gasolina na cidade de Barrancas, no departamento de La Guajira, quando foram interceptados por homens armados.

“Mantivemos contato como parte do governo. A polícia resgatou ontem sua esposa e todas as forças públicas estão à disposição o pai seja resgatado”, declarou o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em Bogotá. O diretor da Polícia da Colômbia, o general William Salamanca, ofereceu uma recompensa de 200 milhões de pesos colombianos (cerca de R$ 240 mil na cotação atual) por “informações que permitam o resgate de Luis Manuel Díaz e a captura dos responsáveis por este crime”.

Atacante do Liverpool e da seleção colombiana, Díaz, um indígena wayuu de 26 anos, não se pronunciou sobre o sequestro. Seu companheiro de clube, o português Diogo Jota, dedicou a ele o primeiro gol do duelo deste domingo contra o Nottingham Forest. O jogador levantou a camisa 7 do colombiano na comemoração. Minutos depois, Díaz repostou nos stories do Instagram a publicação da conta oficial do Liverpool com a imagem de Jota. O clube inglês também emitiu um comunicado neste domingo, no qual afirma estar ciente da “situação que envolve a família de Luis Díaz na Colômbia”. “Esperamos fervorosamente que o assunto se resolva de forma segura o mais rápido possível (…) Enquanto isso, o bem-estar do jogador continuará sendo nossa prioridade imediata”, acrescentou o Liverpool.

*Com informações da AFP