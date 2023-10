O avião que caiu na manhã deste domingo (29) em Rio Banco (AC) transportava passageiros do interior do Amazonas.

Seis delas eram de Eirunepé (AM). Havia, ainda, moradores de Envira (AM).

A aeronave modelo Caravan caiu logo depois da decolagem. O voo era particular, da empresa ART Taxi Aéreo, e tinha como destino o município de Envira, no Amazonas.

Equipes do Corpo de Bombeiros que ficam baseadas no aeroporto foram acionadas pelo Centro de Operações Aéreas, além da guarnição do 3º Batalhão, do Bairro Rui Lino, o mais próximo do aeroporto, para reduzir os danos do acidente e tentar resgatar vítimas com vida.

Ambulâncias do Samu, viaturas da Polícia Militar e um helicóptero também se deslocaram até o local para auxiliar nas ações de resgate. As vítimas morreram carbonizadas. As causas do acidente serão investigadas.

Veja a lista das vítimas:

Passageiros

Alexander Bezzerra

Francisco Eulimar

Ana Paula Melo

Raimundo Nonato Melo

José Maria Epifanio

Antonio Matos

Antonia Elizângela

Edineia de Lima

Clara Maria Monteiro

Tripulantes

Cláudio Atílio Montari

Cleilton