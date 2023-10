A campanha de vacinação antirrábica animal da Prefeitura de Manaus segue com visitações em 11 bairros de todas as zonas da capital, de segunda a quarta-feira, 30/10 a 1º/11, e no sábado, 4/11. Na quinta-feira, 2/11, Dia de Finados, e na sexta, 3/11, ponto facultativo, não haverá vacinação. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), sendo executada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand.

Participam da etapa urbana da campanha municipal aproximadamente 220 trabalhadores, que percorrem as ruas das localidades previstas no cronograma da ação sempre das 8h às 12h. As equipes atuam em duplas, cada uma com um vacinador e um registrador, devidamente identificados com o uniforme da campanha.

Neste ano, a campanha da Prefeitura tem como meta imunizar 255 mil cães e gatos, com idade a partir de 3 meses, segundo informa o gerente do CCZ Manaus, Rodrigo Araújo. “Pedimos aos tutores que se assegurem de que os animais estejam em boas condições de saúde, o que é requisito para que eles recebam a vacina”, orienta.

Rodrigo recomenda aos donos de animais que verifiquem as agendas semanais da campanha, divulgadas no site semsa.manaus.am.gov.br e nas redes sociais da Semsa Manaus, e fiquem atentos à passagem das equipes de imunização nas localidades previstas. Para a aplicação, os vacinadores devem ter ainda a assistência dos tutores, que recebem um comprovante da imunização após o procedimento.

Roteiro

Na semana de 30/10 a 4/11, as equipes do CCZ Manaus vão percorrer vias e comunidades de 11 bairros. Na zona Sul, o roteiro inclui Flores, onde terá visitação nos conjuntos São Judas Tadeu, Parque das Palmeiras, Residencial Laranjeiras; Parque das Laranjeiras; e Parque 10 de Novembro, onde inclui a comunidade Águas Claras e a Colônia Japonesa. A ação alcançará ainda a Avenida das Torres e as vias do conjunto Parque das Garças localizadas na zona Centro-Sul da capital.

Na zona Norte, a programação de visitas inclui os bairros Lago Azul, percorrendo vias centrais do bairro e os conjuntos Paraíso Verde, Novo Milênio, João Paulo; Monte das Oliveiras; Nova Cidade, com foco na comunidade dos Buritis; e Santa Etelvina.

Também na zona Norte, no sábado, 4/11, serão disponibilizados quatro pontos fixos de vacinação. Eles ficarão localizados nos conjuntos Viver Melhor, etapas 2 e 3, no Lago Azul, e Cidadão Manauara, etapas 1 e 2, no Santa Etelvina, sendo um em cada etapa dos residenciais.

Na zona Leste, o cronograma semanal da campanha abrange ruas das comunidades Cidade Alta, Coliseu e Valparaíso. E, na zona Oeste, os bairros São Jorge, incluindo vias do Jardim dos Barés, e Vila da Prata.

Os serviços de vacinação serão ofertados ainda em dois pontos fixos da campanha: o CCZ Manaus, situado na avenida Brasil, s/nº, no bairro Compensa; e o Centro de Convivência da Família e do Idoso, na rua Barreirinha, nº 14, quadra 45, São José. Nos dois locais, a vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Mobilização

A etapa urbana da campanha de vacinação antirrábica animal de 2023 iniciou no dia 20 de setembro, com previsão de seguir até 6 de dezembro. A etapa rural da ação ocorreu de 12 de junho a 30 de agosto, abrangendo comunidades terrestres e fluviais da zona rural de Manaus.

Durante a etapa urbana, a imunização é intensificada com a atuação de vacinadores e registradores, contratados pela Prefeitura para levar a aplicação das vacinas a bairros e comunidades de toda a capital. O imunizante é ainda ofertado durante o ano todo na sede do CCZ Manaus, na avenida Brasil, s/nº, no bairro Compensa, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Cães e gatos devem receber, obrigatoriamente, a vacina contra a raiva humana todos os anos, como parte das ações de saúde pública para controle e erradicação da doença. Em Manaus, não há registro de casos de raiva humana desde 1985.

Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2023

Cronograma para os dias 30 e 31/10, e 1º e 4/11

Zona Sul

30/10 – Flores (Parque das Palmeiras e São Judas Tadeu) e Parque das Laranjeiras

31/10 – Parque 10 de Novembro

1º/11 – Avenida das Torres, Parque 10 (Águas Claras, Colônia Japonesa) e Parque das Garças

04/11 – Flores (Residencial Laranjeiras) e Parque 10 (Shangrilá)

Zona Norte

30/10 – Monte das Oliveiras e Santa Etelvina

31/10 – Lago Azul e Santa Etelvina

1º/11 – Lago Azul (Paraíso Verde, Novo Milênio e João Paulo)

04/11 – Lago Azul (João Paulo) e Nova Cidade (Comunidade dos Buritis); haverá postos fixos nos conjuntos Viver Melhor 2 e 3 (Lago Azul) e Cidadão Manauara 1 e 2 (Santa Etelvina), sendo um em cada etapa

Zona Leste

30/10 – Jorge Teixeira (Cidade Alta e Coliseu)

31/10 – Jorge Teixeira (Coliseu e Valparaíso)

1º e 04/11 – Jorge Teixeira (Valparaíso)

Zona Oeste

30 e 31/10 e 1º e 04/11 – São Jorge (bairro e Jardim dos Barés) e Vila da Prata