A mãe de Fred Desimpedidos, que foi anunciado no Camarote do BBB23, ficou horrorizada ao saber que o filho estará no reality show.

A equipe do jornalista esportivo e youtuber mostrou aos seguidores o momento em que ele conta à dona Aurimar que vai entrar no programa. Ela não consegue esconder a insatisfação:

"Você não vai. Não vai, eu vou amarrar a perna dele na minha, porque eu não quero. Isso é pegadinha, ainda bem. Não, não vai, não", disparou ela.

"[Não vou assistir] De jeito nenhum. Eu fico [três meses sem te ver]. Nem na TV. Eu não vou assistir. Você acha que eu vou assistir? Gritando? Só se for xingando esse filho da p*ta", completou.

Após se recuperar do baque da notícia, a mãe aparece comemora ao ver o VT do filho na televisão.