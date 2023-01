5/5 - (2 votes)

Artesãs e artesões barcelenses e sua obra de artesanato feita de fibra de piaçaba e outros materiais. Conheça a cultura barcelense e mergulhe nos saberes ancestrais banhados pelas águas do Rio Negro.

Coletar, secar, trançar e tingir é uma das tradições mais antigas de Barcelos. Construir objetos com palha de tucumã e cipó é um artesanato que já faz parte da cultura dentro da nosso município. As peças que compõem o artesanato amazônico são ricas em detalhes indígenas.

Cerâmica, colares, pulseiras, utensílios domésticos, e uma infinidade de outras peças decorativas podem ser apreciadas e compradas. O artesanato regional está diretamente ligado a elementos da cultura local, e até mesmo a matéria-prima utilizada para a produção das peças têm origem na floresta.

Tudo aproveitado pelos artesãos com criatividade, originalidade e beleza, resultando em belos produtos para a venda.

Em Barcelos, é fácil encontrar produtos do tipo adornando as casas de nossos moradores. Outras preciosidades podem ser encontradas no Núcleo de Arte e Cultura Indígenas de Barcelos - NACIB, no Mercado Municipal Melo e Póvoas e em Barracas montadas no Aeroporto de Barcelos.

CONFIRA AS FOTOS DE PEÇAS DO ARTESANATO EM BARCELOS: