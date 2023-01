Nataly Mega se pronunciou sobre o fim do casamento com Fábio Porchat. O humorista já havia se manifestado com um texto sobre o fim da relação de oito anos, dos quais cinco foram como casados.

A produtora de cinema compartilhou o post de Porchat e acrescentou: "É sempre difícil encerrar um ciclo que foi tão bom e tão feliz, mas a amizade, o amor e a admiração estarão sempre aqui, por tudo que vivemos e por tudo que você é. Tenho certeza que ainda estaremos próximos torcendo um pelo outro e sempre buscando a felicidade. Te amo infenéto!".