Em mais de três horas de partida, paulista Laura Pigossi vira diante de Julia Riera, da Argentina, e decide o ouro em Santiago contra a também argentina Lourdes Carlé; horas depois, vence nas duplas reeditando a parceria que foi bronze em Tóquio 2020; no masculino, Thiago Monteiro e Gustavo Heide perdem e disputam bronze, e Heide/Demoliner leva as duplas. Demoliner e Stefani são vice nas mistas.

Número 125 do mundo, ela conquistou uma épica vitória, neste sábado (28), em batalha de 3h13min e garantiu vaga na final do Pan-Americano de Santiago, no Chile, e de quebra vaga na Olimpíada de Paris em 2024.

A paulistana, que conquistou uma medalha histórica ao lado de Luisa Stefani na Olimpíada de Tóquio, no Japão, em 2021, derrubou a argentina Julia Riera, 157ª colocada, por 2 sets a 1 com parciais de 4/6 6/4 7/6 (7/5) na quadra central.

Ela perdia o jogo por 5 a 3 no terceiro set e com muita garra foi buscar a vitória. Chegou a ficar a dois pontos da derrota no 5/6 e saque com 40 iguais por duas vezes e começou abaixo no tie-break em 2 a 0. Abriu 6 a 3 com três match-points e fechou com ponto na rede, se jogando no chão e dando um abraço caloroso na própria Stefani após o triunfo.

O Brasil garante assim a primeira vaga na Olimpíada para o ano que vem. Laura precisará estar dentro das top 400 no ano que vem para ratificar sua classificação.

Ela brigará pela medalha de Ouro neste domingo contra outra argentina, Maria Lourdes Carle, que passou em dois sets pela canadense Rebecca Marino.

