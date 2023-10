O corpo do ator e modelo Ricardo Merini, que estava desaparecido há uma semana, foi localizado neste sábado (28), no Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública informou que as investigações prosseguem pela 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP para esclarecer os fatos.

Os familiares do ator de 36 anos registraram boletim de ocorrência para comunicar seu desaparecimento no último sábado (21). Merini foi visto com vida pela última vez naquele dia, no bairro Bela Vista, na região central da capital paulista.

Ele teria saído de casa para encontrar um amigo, mas precisou ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) próximo a um viaduto — até o momento, não foi revelado se ele passou mal ou se foi atacado.

Quem era Ricardo Merini

Formado em atuação para TV e cinema pela escola de teatro Célia Helena, Ricardo Merini atuou nos curta-metragens "Noite na Taverna" (2015) e "Asco" (2015), além de ter trabalhado como dublador a animação "O Coração do Príncipe" (2014).