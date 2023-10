O governador Wilson Lima (UB) vai enviar para a Assembleia Legislativa do Amazonas) uma lista com a quantidade de aprovados em concursos realizados pelo estado que deverão ser convocados. A informação é do presidente da Casa Legislativa, deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil).

A ação ocorre após reunião de deputados com representantes dos concursados das polícias Militar e Civil, dos Bombeiros e do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran), realizada na última quarta-feira (25).

Uma reunião, mediada pela Aleam, será feita entre o governo e uma comissão de aprovados dos concursos públicos na próxima segunda-feira (30), às 16 horas.