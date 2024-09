A Justiça Eleitoral determinou, mais uma vez, a concessão do direito de resposta ao Senador Omar Aziz para repor a verdade contra fala propagada numa peça publicitária do candidato à Prefeitura de Manaus, Roberto Cidade. Na quinta-feira (26), a Justiça Eleitoral já havia determinado a suspensão da propaganda veiculada por Cidade e a concessão do direito de resposta por igual tempo de veiculação. A nova decisão diz respeito às 136 inserções realizadas no dia 22 de setembro.

Em sua resposta, Omar destaca sua trajetória política e realizações de sua gestão à frente do Governo do Amazonas, como a construção de escolas de tempo integral, a criação de hospitais no interior e a redução da criminalidade em todo o Amazonas.

“Essa é minha resposta para o senhor Roberto Cidade e seu grupo político: vejam como se faz um governo de verdade. Em apenas quatro anos, que resultou no governador melhor avaliado do país, construímos 39 escolas de tempo integral, mais de 56 escolas reformadas e ampliadas na capital e interior, ⁠sete novos hospitais no interior e mais 15 reformados e ampliados em todo o Amazonas. Além das mais de 17 delegacias; 30 mil casas entregues e data-base em dia e planos de cargos e carreira para todos os servidores de todas as categorias. O número total de realizações não cabe em apenas um minuto”, declarou Omar.

