Cole Palmer, jogador de 22 anos do Chelsea, fez história no Campeonato Inglês ao marcar quatro gols em um único tempo durante a partida contra o Brighton, neste domingo (28), em Stamford Bridge. Com essa performance impressionante, ele se tornou o primeiro atleta a alcançar tal feito na competição, que já contou com estrelas como Cristiano Ronaldo e Thierry Henry. O meia começou sua sequência de gols empatando a partida aos 21 minutos. Em seguida, ele converteu um pênalti aos 28, seguido por um gol de falta aos 31 e, por fim, completou sua impressionante atuação com mais um gol aos 41 minutos. Essa exibição ajudou o Chelsea a garantir a vitória por 4 a 2 e chegar a 13 pontos na tabela.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com esse resultado, o Chelsea se posiciona logo atrás do Manchester City e do Arsenal, que estão com 14 pontos. A equipe londrina celebrou o feito de Palmer em suas redes sociais, reconhecendo a importância de sua contribuição para o time. O próximo desafio do Chelsea será na Conference League, onde enfrentará o Gent na quinta-feira (3), às 16h de (Brasília).

Veja vídeo publicado pelo Chelsea

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chelsea FC (@chelseafc)

Confira os resultados deste sábado

Newcastle 1 x 1 Manchester City

Arsenal 4 x 2 Leicester

Brentford 1 x 1 West Ham

Chelsea 4 x 2 Brighton

Everton 2 x 1 Crystal Palace

Nottingham Forest 0 x 1 Fulham

Wolves 1 x 2 Liverpool

Leia também

Torcedores do Corinthians lotam a arena em treino aberto pré-clássico e celebram ‘primeiro gol’ de Memphis Depay



Veja quais são as novidades da seleção brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias



Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA