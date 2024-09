O Corinthians promoveu um treino aberto na Neo Química Arena, atraindo cerca de 25 mil torcedores antes do aguardado clássico contra o São Paulo, marcado para este domingo (29). O presidente do clube, Augusto Melo, enfatizou a relevância da presença da torcida, fundamental para motivar a equipe. Sob a supervisão do técnico Ramón Díaz, a atividade foi realizada em um campo reduzido. O destaque do treino foi Igor Coronado, que balançou as redes três vezes. No entanto, o momento mais comemorado foi o gol do atacante holandês Memphis Depay, que fez sua “estreia” como goleador na arena. O volante Raniele, que se recuperou de uma lesão, também participou da atividade, enquanto Fagner foi poupado.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante o treinamento, o uso de sinalizadores pela torcida chegou a interromper brevemente a atividade devido à fumaça no campo. Mesmo assim, os jogadores demonstraram gratidão pelo apoio, aplaudindo os torcedores ao final da atividade. Para o duelo deste domingo, o técnico Ramón Díaz e o zagueiro André Ramalho retornam após cumprirem suspensão na última rodada. A provável escalação do Corinthians é: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles (ou Carrillo), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto. Memphis deverá ser opção de banco novamente.

Leia também

Corinthians renova contrato de Ryan até 2028



Corinthians rejeita proposta de mudança de datas na semifinal da Copa do Brasil



Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA