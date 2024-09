O Barcelona sofreu uma derrota inesperada para o Osasuna, com um placar de 4 a 2, em uma partida realizada em Pamplona. Com esse resultado, a equipe viu sua invencibilidade de sete jogos no Campeonato Espanhol chegar ao fim. Apesar da derrota, o Barça continua na liderança da tabela, somando 21 pontos, mas agora observa de perto a ascensão do Real Madrid, que ocupa a segunda posição, com 17 pontos, e do Atlético de Madrid, que está em terceiro, com 15. A equipe catalã enfrentou dificuldades em campo, especialmente devido à ausência de cinco jogadores importantes. O Osasuna aproveitou essa situação e abriu o placar logo aos 17 minutos, com um gol de Budimir. A situação se complicou ainda mais para o Barcelona quando Zaragoza ampliou a vantagem para 2 a 0 aos 27 minutos. Embora o time tenha acertado o travessão em uma oportunidade, não conseguiu converter suas chances em gols no primeiro tempo.

No segundo tempo, o Barça voltou com uma postura mais agressiva e conseguiu diminuir a desvantagem com um gol de Pau Víctor, que surgiu após um erro do goleiro Herrera. No entanto, a pressão não foi suficiente para evitar que o Osasuna marcasse novamente. Budimir converteu um pênalti, fazendo o terceiro gol para o time da casa, e Bretones praticamente selou a vitória com o quarto gol. Lamine Yamal ainda conseguiu marcar para o conjunto azul-grená, mas a reação da equipe foi tardia e insuficiente para mudar o resultado final.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em outros jogos da rodada, a Real Sociedad venceu o Valencia por 3 a 0, enquanto Rayo Vallecano e Leganés empataram em 1 a 1. O Getafe também teve uma boa performance, derrotando o Alavés por 2 a 0.

Leia também

Cole Palmer faz história e se torna primeiro jogador a marcar quatro gols em um tempo no Campeonato Inglês



Torcedores do Corinthians lotam a arena em treino aberto pré-clássico e celebram ‘primeiro gol’ de Memphis Depay



Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA