A juíza da 5ª Vara Criminal da Comarca de Manaus foi convidada a integrar a equipe da ministra do Superior Tribunal Federal (STF) quando ela assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O pedido foi solicitado pela própria ministra Cármen Lúcia.

Natural de Parintins, Andrea Jane é graduada em Direito pela Ufam em 1994. Ela é especialista em Direito Penal, Processo Penal e Direito Eleitoral e mestre em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito – FADISP. Faz parte dos quadros do TJAM desde 1998 e já participou de mais de 10 processos eleitorais.

Andrea Jane ganhou a admiração de Carmén Lúcia quando, em 2023, coordenou a primeira Constituição Federal em Nheengatu, com a colaboração de diversos órgãos do judiciário. O trabalho rendeu a ela o “Prêmio Igualdade de Gênero do Poder Judiciário” pelo reconhecimento ao trabalho em promover a participação dos indígenas no processo de votação.

Em 2020, a juíza também teve um trabalho de destaque quando, em plena pandemia, elaborou um protocolo especial para o Vale do Javari, ao criar uma propaganda eleitoral em Nheengatu, incentivando, assim, os indígenas da região a votarem.

Andrea Jane entregou um pedido de afastamento para a presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Nélia Caminha.

O Toda Hora entrou em contato com a magistrada para falar sobre o assunto, mas ela não quis se pronunciar até que a presidente do TJAM se pronuncie.

A posse da ministra Carmén Lúcia está marcada para o dia 3 de junho.