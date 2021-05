Avalie o post

Um jovem invadiu uma creche em Saudades, no Oeste de Santa Catarina, nesta terça-feira. De acordo com a Polícia Militar, duas funcionárias e três alunos morreram no local. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, um jovem de 18 anos, foi detido.

Segundo o Tenente Meneguete, do Corpo de Bombeiros de Chapecó, a ocorrência encerrou no local por volta de 12h40.

— Os atendimentos foram feitos e agora o trabalho será da Polícia Civil. Todos estamos abalados psicologicamente com essa ocorrência — afirmou.

Em nota, a PM informou que o suspeito invadiu a escola, entrou na sala de aula portando um facão e começou a desferir golpes nas pessoas que ali estavam. Moradores ouviram as vítimas gritarem por socorro, entraram na escola e detiveram o jovem. Ele então feriu o próprio pescoço com o facão. Ainda de acordo com a PM, ele foi socorrido no Hospital da cidade vizinha de Pinhalzinho.

No comunicado, a polícia informou ainda que "segundo populares, o homem relatou ter sofrido bullying, porém não estudou na creche" e acrescentou que não tem "mais informação sobre motivação".

As idades das vítimas não foram informadas pelas autoridades. Conforme a prefeitura, a escola pró-infância Aquarela atende alunos do berçário, até 3 anos.

O município de Saudades tem 9,8 mil habitantes e fica cerca de 600 quilômetros de Florianópolis.

Governadora em exercício de Santa Catariana, Daniela Reinehr decretou luto oficial de três dias no estado. No Twitter, escreveu: "Manifesto profunda tristeza e presto minha solidariedade. Determinei que o Governo dê todo o amparo necessário às famílias".

O governador afastado de Santa Catarina, Carlos Moisés, lamentou o caso na conta oficial dele no Twitter e afirmou que vai trabalhar para o "esclarecimento do episódio". "Devastadora a notícia da chacina registrada no município de Saudades vitimando crianças e professores de uma creche na manhã desta terça-feira. Minha solidariedade às famílias, à comunidade escolar e a todos os moradores da acolhedora cidade do nosso Oeste. Todas as energias das forças de segurança da região devem ser empregadas no esclarecimento desse trágico episódio", afirmou.