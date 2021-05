5 / 5 ( 3 votos )

Um grupo de jovens que fazem parte da Igreja Getsêmani em Barcelos, produziram o seu primeiro videoclipe, com uma música inédita, escrita por Giovanne e Jhoy, e arranjos musicais de Júnior Maia.

Os jovens aproveitaram um dia lindo de sol e umas das paisagens mais lindas da Amazônia e com talento dado por Deus, finalizaram com sucesso seu projeto musical as margens do Rio Negro, lançando nas redes sociais no dia 04 de maio.

A música chama-se Canção de Moisés, do livro de Apocalipse capítulo 15 dos versículos 3, 4 e 5. Que fala um pouco sobre a soberania do nosso Deus e como ele tem sido fiel, bondoso e justo com seu povo, trazendo felicidades.

"Somos gratos imensamente ao nosso Deus, e a todos que participaram e contribuíram para esse clipe. Nosso agradecimento vai para nosso irmão Borges, grande responsável por nos incentivar e fazer crescer a ideia de gravar e como oferta doada, pela filmagem e edição de vídeo, juntamente com Glemerson, Ernandes e Henrique. Pela sonorização e áudio Nilo Chagas, aos equipamentos de instrumentos cedidos, Thales Chagas, Leonilson, e Ernandes, pela iluminação patrocínio de Flávio Carioca, e local nos cedidos com muita honra Marina BH do Sr. Eduardo, Frank Garcia(Barcelos na NET) pela divulgação, e aos Pastores desse ministério Jânio e Jucélia, Miro e Vanilce, e a todos do Ministério Apostólico Getsêmani em Barcelos. E finalizando a nós músicos Adrian, Giovanne, Jhoy, João Víctor, Júnior Maia e Lucas." Disseram os jovens participantes,