A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) iniciou, nesta segunda-feira (03/05), o pré-cadastro do Auxílio Estadual voltado para os profissionais do turismo do Estado, que pode ser feito presencialmente, das 8h às 14h, no Centro de Convenções Vasco Vasques, primeira etapa, localizado na Av. Constantino Nery, 5001, Flores.

A documentação também pode ser enviada pelo e-mail auxilioturismo@amazonastur.am.gov.br. O prazo de inscrição segue até quinta-feira (06/05).

Para realizar o pré-cadastro presencial, o profissional deve ter em mãos cópia do RG, CPF ou CNPJ, comprovante de residência, comprovante de cadastro na cooperativa e o crachá de profissional de guia do turismo do Cadastur, emitido pelo Ministério do Turismo.

No pré-cadastro on-line, a mesma documentação deve ser encaminhada pelo e-mail auxilioturismo@amazonastur.am.gov.br. Em relação ao Cadastur, os profissionais devem estar com cadastro regularizado até janeiro de 2021. Após a realização do cadastro, a Amazonastur irá divulgar em seu site oficial e redes sociais, a lista dos profissionais contemplados.

A Lei do Auxílio foi sancionada no dia 27 de abril, pelo governador Wilson Lima, beneficiando 13 mil trabalhadores da cultura, esporte e turismo. O valor de R$ 600,00 será dividido em três parcelas.

Com informações da Assessoria

Foto: Janailton Falcão/Amazonastur