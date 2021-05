4.2 / 5 ( 8 votos )

A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, deu início, nesta sexta-feira, 30/4, a identificação das famílias residentes nas áreas passíveis de alagação/inundação por ocasião da enchente do Rio Negro. Os trabalhos são um desdobramento da Equipe do CRAS, que foi a campo nos bairros de São Lázaro, Estrada Barcelos Caurés, Mariuá e São Sebastião.

A preocupação se dá pelo fato da emissão de alerta da Defesa Civil estadual, segundo o órgão, aproximadamente 108 mil pessoas já foram atingidas por recentes inundações em todo o estado.

Nesta sexta-feira (30), especialistas do Serviço Geológico do Brasil destacaram que os níveis dos rios Negros, em Manaus, Solimões, e em Manacapuru, já atingiram suas respectivas cotas de inundação severa, e continuam subindo em ritmo acelerado e acima do considerado normal para esta época do ano.

Esse é um trabalho preventivo e que nos foi determinado pelo prefeito Edson Mendes. Estamos atuando nas áreas propícias de alagação, para vermos a real necessidade das famílias. Caso o rio atinja as residências, nós estaremos com esse trabalho de identificação concluído. A operação visa dar apoio e proteção à população atingida pela enchente, com a oferta de atenção e provisão material, conforme as necessidades detectadas”, destacou a secretária da Semas, Dayana Colares Nagio.

A última foi em 2012 e a maior cheia registrada em Barcelos foi a de 1989.

CONFIRA FOTOS: