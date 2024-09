O Internacional venceu o São Paulo, de virada, por 3 a 1, no fim de tarde deste domingo (22), no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe conquistou a quarta vitória consecutiva no Brasileiro – ampliando o período invicto no torneio que já supera um mês.

Luciano marcou o primeiro para os donos da casa, mas Bruno Gomes, Thiago Maia e Alan Patrick anotaram para o Inter para fazer jus ao desempenho colorado no campo do rival. O Tricolor poupou a maioria de seus titulares para a Conmebol Libertadores.

Com o resultado, a equipe de Luis Zubeldía se mantém na quinta colocação da tabela, com 44 pontos. O time poderia ter assumido o quarto lugar, já que o Flamengo perdeu para o Grêmio no Sul. O Colorado, por sua vez, embora tenha conquistado os três pontos, segue na oitava posição e se aproxima do Tricolor, com 41.

O São Paulo terá uma semana agitada. Na quarta-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), recebe o Botafogo, no Morumbis, pelas quartas de final da Libertadores – o jogo de ida, na semana passada, terminou 0 a 0. Depois, no domingo (29), enfrenta o Corinthians, às 16h (horário de Brasília), em Brasília – como mandante – pelo Brasileiro.

O Internacional só volta a campo daqui uma semana, também no domingo (29), mas às 18h30 (horário de Brasília). Recebe o Vitória no Beira-Rio.

