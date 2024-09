Estão abertas as inscrições para as batalhas de Rima e Break Dance All Style, que acontecem nos dias 3 e 4 de outubro, na primeira edição do Expo Favela Innovation em Manaus. O formulário para inscrição está disponível em expofavelaam.com.br.

O evento, realizado pela Central Única das Favelas (CUFA), vai movimentar o Centro de Convenções Vasco Vasques, na Avenida Constantino Nery, bairro Flores, das 13h às 22h, com uma programação diversa.

Entre os destaques estão palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, pitches, mentorias, debates, cursos, shows, filmes, desfiles e games.

Na disputa de Break Dance All Style, b-boys e b-girls vão mostrar habilidades em uma mistura de estilos, em batalhas de dança no qual a técnica e a expressão individual vão ser julgadas. Já na Batalha de Rimas, MCs das periferias se enfrentam em batalhas de rap improvisadas, a criatividade e a presença de palco são os principais fatores para ganhar o público e os juízes.

“As duas categorias estão confirmadas na Favela Games, uma área dedicada aos gamers, com premiações em dinheiro e troféu. A nossa proposta é apresentar os talentos que estão nas comunidades do Amazonas”, pontua Alexey Ribeiro, representante da CUFA no estado. “É o momento de quem atua na cultura de rua”.

Favela Games

Segundo Leo Andrade, coordenador de games, o evento é aberto a todas as idades, uma vez que abrange todas as gerações de games disponibilizada ao público, como intenso, Atari, ps2, ps5, Xbox, fliperamas, computadores gamer, entre outros.

“As competições de games e cultura urbana da Expo Favela promete ser um evento dinâmico e cheio de diversidade, envolvendo tanto jogos eletrônicos populares quanto expressões culturais de rua”, comenta o coordenador.

“O evento integrará essas competições, celebrando a cultura dos games e as expressões artísticas das favelas, promovendo inclusão, talento e inovação”, completa Leo Andrade.

O torneio inclui ainda Free Fire, um dos jogos mais populares no Brasil, com equipes formadas por jovens das comunidades; Valorant, o shooter tático da Riot Games com uma competição acirrada entre times, exigindo muita habilidade, estratégia e trabalho em equipe; Games Retrô, uma competição nostálgica com clássicos dos videogames, onde jogadores vão testar habilidades em títulos icônicos; e Just Dance, uma dança interativa onde participantes mostram as melhores coreografias e habilidades rítmicas, com base nas pontuações do jogo.

A maior feira de cultura, inovação e empreendedorismo realizada pelas comunidades do Brasil tem patrocínio da Bemol, Coca Cola, Instituto Evereste, Clube Pop, apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e realização da CUFA Amazonas e Favela Holding.

