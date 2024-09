O Grêmio levou a melhor ao vencer o Flamengo, na Arena do Grêmio, por 3 a 2, neste domingo (22), em jogo pela 27ª rodada do Brasileirão. Os gols do Tricolor foram feitos por Cristaldo, Braithwaite e Diego Costa, e o time carioca, que poupou seus titulares, descontou com os jovens Matheus Gonçalves e Felipe Teresa.

O Tricolor deixou o clube carioca jogar na maior parte dos 90 minutos, mas aproveitou as oportunidades que teve. Carlinhos foi expulso aos 12 minutos do segundo tempo ao fazer falta sem bola em Kannemann. Revoltado com o cartão vermelho direto, o centroavante deu um soco na cabine do VAR ao deixar o gramado rumo ao vestiário.

O Flamengo poupou 12 jogadores, que sequer viajaram em razão da partida contra o Peñarol, pela Libertadores, na próxima quinta-feira (26). Com isso, jovens jogadores do sub-20 receberam oportunidade. Matheus Gonçalves foi um dos destaques do time, assim como Lorran e o argentino Alcaraz.

O Grêmio respira mais distante do Z-4. O time chegou a 31 pontos e assumiu a 12ª posição, a três pontos do Corinthians, o primeiro time na zona de rebaixamento. O Flamengo se mantém com 45 pontos, na 4ª posição, mas se vê cada vez mais distante do topo da tabela.

O próximo compromisso do Grêmio é o jogo em atraso pela 5ª rodada do Brasileirão, contra o Criciúma, quarta-feira (25), às 19h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio.

O Flamengo entra em campo na quinta-feira (26), em duelo decisivo por vaga na semifinal da Conmebol Libertadores. O time enfrenta o Peñarol, no Uruguai, às 19h (horário de Brasília). Pelo Brasileirão, a equipe recebe o Athletico-PR, no próximo domingo (29), às 20h (horário de Brasília), no Maracanã.

