Mundo – Uma criança de 9 anos salvou os pais ligando para a emergência após os dois ficaram desacordados em casa, em Brockton, Massachusetts (EUA). De acordo com a família, Jayline Barbosa Brandão ouviu o pai gritando após a mãe dela desmaiar.

Na sequência, a menina pegou o celular do pai, mas quando o encontrou ele também já estava desmaiado. “Eu desbloqueei usando o rosto do meu pai”, contou à emissora Boston25 News a garota, que acionou o serviço de emergência.

Conforme as autoridades locais, os pais da menina desmaiaram por terem respirado muito monóxido de carbono vindo de um gerador. A região onde a família mora estava sem energia elétrica, devido aos fortes ventos e aos furacões.

Os socorristas chegaram a tempo de salvar os pais da menina. Jayline e a irmã mais nova de 7 anos também foram levadas ao hospital.

Marcelina Brandão, mãe das meninas, afirmou que ela e o marido estão bem. Jayline e a filha mais nova não foram muito afetadas pelo gás. Ela disse ainda que a ação rápida da filha mais velha salvou a família. “Ela é tão esperta”, disse Marcelina à CNN. “Isso foi muito assustador. Se não fosse (para) ela ligar imediatamente, não sei o que teria acontecido.”

*Com informações do Isto É*.

