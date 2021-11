Avalie o post

Manaus – As inscrições para o Programa Bolsa Universidade, da Prefeitura de Manaus, coordenado pela Secretaria de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Escola de Serviço Público e Municipal e Insclusao Socioedicacionql (ESPI), seguem até a próximo sexta-feira (12), até as 14h.

A menos de 48 horas do fim do prazo para inscrições, o programa atingiu, às 11h desta quarta-feira (10), a marca de 31.489 mil inscritos para concorrer as 34.344 bolsas ofertadas com benefícios integrais (100%) e parciais de 50% e de 75%.

O Bolsa Universidade contempla pessoas residentes em Manaus que possuem baixa renda familiar. Nesta edição, estão participando 17 instituições, oferecendo 76 cursos de nível superior (36 de bacharelado, nove de licenciatura e 32 tecnológicos).

As inscrições iniciaram dia 3 de novembro. Para se inscrever, é só acessar o site do Bolsa. O edital com as condições de participação e a lista de cursos ofertados está na edição nº 5.214, do Diário Oficial do Município (DOM) do dia 29/10 e pode ser conferida no endereço eletrônico.

Pré-requisitos

Para participar do processo seletivo e ser contemplado no Bolsa Universidade, o candidato precisará cumprir alguns pré-requisitos como ser estudante brasileiro, morar em Manaus, estar matriculado ou aprovado no vestibular em uma instituição de ensino superior que participa do programa, ter renda familiar per capita de até um salário-mínimo e meio, não ter diploma de ensino superior, não estar matriculado em universidade pública, estar disposto a participar de atividades, projetos e programas da Prefeitura de Manaus, não ter outro benefício, como Prouni ou Fies. Caso tenha, deve se desvincular antes.

O processo seletivo será dividido em três etapas: inscrição eletrônica, na qual o candidato irá preencher questionário socioeconômico; classificação; e entrega de documentos necessários para comprovar as informações prestadas na inscrição.

