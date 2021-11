Avalie o post

Nesta edição, serão ofertadas mais de 27 mil bolsas

Manaus – Nesta terça-feira (16),inicia as inscrições para o programa Bolsa Idiomas e seguem até o dia 25 deste mês. Os interessados devem acessar a página oficial do programa por meio do bolsa manaus e realizar a inscrição. O programa oferece bolsa para sete idiomas diferentes: Inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês e mandarim.

(Foto: Paulo Rodrigo / Semad)

Nesta edição, serão ofertadas mais de 27 mil bolsas. O candidato deve comprovar o atendimento conjunto aos seguintes requisitos:

O edital com as condições de participação e a lista de cursos estão no edital do Diário Oficial do Município (DOM), do dia (28/10), e pode ser acessado por meio do endereço DOM

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 10/11/2021

