O corpo foi encontrado pelos moradores do local enrolado em um lençol

Manaus – O corpo de um homem identificado como Policarpio Santos Guedes, 26, foi encontrado esquartejado. Partes de membros foram achados em lixeiras na manhã desta terça-feira (16), na Ruas Caloi e Mutuzinho, na Comunidade da Sharp, bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus.

Segundo a 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) por volta das 6h30 moradores da rua Caloi encontraram uma das partes do corpo, o braço, e em seguida acionaram os policiais por meio do 190. Ao chegarem no local, a polícia recebeu a informação de que a outra parte, o tronco, estava na rua Mutuzinho, também comunidade Sharpe.

O tronco e os braços foram encontrados enrolados em sacos de fibra dentro de lixeiras, o que pode ter sido um recado por parte facção criminosa. Segundo a polícia o homem estava desaparecido desde o último domingo (14), quando souberem da informação foram até o local para fazer o reconhecimento.

As áreas onde foram encontrada as partes do corpo foram isoladas para a Perícia do Departamento de Polícia Tecnico-Científica (DPTC), e em seguida removidas pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

*Matéria atualizada às 10:02

