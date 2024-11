A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Jutaí (a 751 quilômetros de Manaus), cumpriu, na quarta-feira (06/11), mandado de prisão de um homem, 30, por estupro de vulnerável e tentativa de feminicídio contra uma adolescente de 13 anos. A prisão ocorreu no bairro Santo Antônio, no município.

Conforme a delegada Mariane Menezes, da 56ª DIP, na época do crime, praticado em agosto de 2023, a vítima tinha um relacionamento com o autor e, no dia do crime, eles tiveram uma discussão motivada por ciúmes por parte dele.

“Em depoimento, a vítima relatou que o homem pegou duas facas e a machucou com elas, além de agredi-la com socos, tapas e chutes. Ela contou, ainda, que o homem só não lhe matou, pois, um primo dele interviu na situação, contendo o autor”, disse a delegada.

Segundo a delegada, após colher o depoimento da vítima, foi solicitada à Justiça uma medida protetiva em favor da adolescente e, também, foi representada pela prisão preventiva do autor.

“Ele estava foragido desde a época do crime e, durante monitoramento, soubemos que ele estava de volta ao município e saímos em diligências para efetuar a prisão dele. O localizamos no bairro Santo Antônio e o levamos à delegacia para os procedimentos cabíveis”, completou a delegada.

A PC-AM ressalta que relacionamentos com menores de 14 anos é caracterizado como crime de estupro de vulnerável e está tipificado no artigo 217-A do Código Penal.

O homem vai responder por estupro de vulnerável e tentativa de feminicídio e está à disposição da Justiça