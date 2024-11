O vereador Roberto Sabino (Republicanos) pediu na tribuna da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta quarta-feira (6), a preocupação com a seca dos rios na região Norte e o transporte fluvial do estado do Amazonas. Ele destacou a urgência da manutenção da BR-319, que conecta Manaus a outras cidades do estado e de Rondônia.

“Vimos nos noticiários nos últimos dias caminhões, carretas e outros veículos parados na BR-319, pois as condições da estrada estão precárias e inseguras”, alertou o vereador.

Sabino complementou seu discurso pedindo ajuda ao Governo Federal e cobrando do Congresso Nacional a manutenção da estrada.

“Cobro aqui mais uma vez da Câmara Federal e do Senado a urgência nas medidas de manutenção das estradas, não apenas da BR-319, mas de todas as outras na região norte. Não podemos passar por isso todos os anos”, finalizou.

