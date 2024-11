Ou o mundo anda louco ou estão loucos todos aqueles que e defendem a democracia.

A vitória de Donald Trump deixa isso bem claro e só não enxerga quem não quer. O milionário norte-americano, maior símbolo a da extrema-direita, cometeu todas as barbáries em seu governo: é acusado de incitar a insurreição ao Capitólio, em 2021; de reter em sua mansão, na Flórida, documentos secretos da Casa Branca após o primeiro mandato; de tentar manipular os resultados da eleição de 2020, no estado da Geórgia. Não se conformou com a derrota nas urnas e tentou um golpe ; prendeu crianças de pais imigrantes em jaulas na fronteira com o México; ofendeu e cometeu todos os tipos de violência contra as mulheres; abusou da xenofobia e do ódio e mesmo assim, pasmem, foi eleito esmagadoramente pelo eleitores da maior.

Como avalia Jamil Chade, colunista do UOL, “Humilhados por um sistema econômico cruel, eleitores compraram uma mentira”, sinalizando que que não suportam mais serem ignorados, como foram pelo governo de Joe Biden.

Compraram uma mentira

Ao desnudar o que está por trás da eleição de Trump, o articulista escreve que os norte-americanos acabaram enxergando no republicano “o anti-herói que supostamente enfrentou as maiores injustiças do sistema e, ainda assim, resistiu.

*

— Lute, lute, lute! –, foi a palavra repetida por Trump – com a orelha ensanguentada, depois de ser baleado em um comício –, que acabou vitimizando o candidato e enganando os eleitores do Tio Sam.

Cenário sombrio

O retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos marca a normalização do radicalismo no país e “anuncia um cenário sombrio para o combate às mudanças climáticas que atingem o planeta”.

*

A avaliação é do professor José Antônio Cheibub, professor de ciência política na Universidade de Pittsburgh, no estado da Pensilvânia.

Mudanças climáticas

Segundo ele, o combate às mudanças climáticas será fortemente afetado pela eleição do republicano.

— Estamos falando de um país que ainda é um dos mais importantes do mundo, que influencia o planeta inteiro, e será comandado por uma pessoa que desacredita na relevância das mudanças climáticas –, analisa o professor.

Não vai fazer nada

Na visão de Cheibub, Trump não fará absolutamente nada para mitigar os efeitos do aquecimento global.

— Daqui a quatro anos, pode ter certeza que estaremos numa situação pior [em relação ao clima] do que estamos hoje, que já é ruim –, diz.

Deportação em massa

Um outro desastre está ganhando corpo com a vota de Trump à Casa Branca.

Entre as promessas de campanha ele anunciou que colocará em prática um projeto de deportação em massa. Se levado a cabo como pretende – apesar das inúmeras complicações logísticas e legais –, a América Central viverá tempos de turbulência.

Lembram do Clinton?

Foi nos anos 1990, quando Bill Clinton tentou algo semelhante, que floresceram na região as “maras”, facções criminosas ligadas à extorsão e ao narcotráfico que até hoje aterrorizam a região.

Novela do parque

O Parque Encontro das Águas é uma novela que se arrasta há pelo menos 20 anos.

Idealizado pelo ex-prefeito Serafim Corrêa (PSB), o projeto leva a assinatura do genial arquiteto Oscar Niemayer, que até já partiu e o parque não saiu.

Sonho do Parque das Águas: Oscar Niemeyer com o então prefeito Srafim Corrêa

Niemeyer no Amazonas

Única obra de Niemeyer projetada no Amazonas, o parque foi criado por ele em 2005, na administração de Sarafa.

Na época, chegou a se falar que entraria no pacote de obras da Copa de 2014, com um orçamento de R$ 48 milhões.

*

Não deu porque o projeto esbarrou na licença ambiental e foi engavetado.

Agora vai

A boa notícia é que prefeito David Almeida tora da gaveta o projeto e garante que ele sai, devendo ser inaugurado em 2025, no aniversário de Manaus. Oxalá!

Eletroposto no shopping

Primeiro eletroposto no shopping Ponta Negra

O Shopping Ponta Negra vai inaugurar seu primeiro eletroposto.

Localizado no estacionamento do centro de compras, este será o primeiro eletroposto instalado pela Kûara Energy, em parceria com a Liteon, em um shopping de Manaus.

24 horas de carga

O Eletroposto no Shopping Ponta Negra vai funcionar 24 horas por dia.

E contará com quatro carregadores de 22 kW/h, oferecendo carregamento com tecnologia Load Balance e o aplicativo ao usuário (Kûara Energy), disponível na versão IOS e Android.

De olho na reforma

Wilson Lima no Fórum Nacional de Governadores

O governador Wilson Lima vem acompanhando de perto os debates sobre a reforma tributária.

Todo cuidado é pouco porque o foco é preservar os empregos diretos e indiretos da Zona Franca.

Fórum nacional

Para isso participou, nesta quarta-feira (06/11), de uma reunião virtual convocada pelo Fórum Nacional de Governadores para debater a reforma tributária.

*

Uma comissão do fórum trabalha para levar à Câmara dos Deputados e Senado Federal sugestões que garantam a manutenção da autonomia dos estados e municípios

Todo cuidado é pouco

Wilson e sua equipe econômica têm consciência de que o modelo econômico do Amazonas pode ser impactado a partir das mudanças provocadas pela reforma tributária.

Preservar a ZFM

A equipe técnica do Estado está atenta às discussões sobre o tema, uma vez que é necessário preservar os empregos diretos e indiretos da Zona Franca, modelo econômico que pode ser impactado a partir das mudanças provocadas pela reforma tributária.

ÚLTIMA HORA

COLLOR NA CADEIA? – Ex-presidente foi condenado, em maio do ano passado, a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), se declarou impedido de julgar o pedido da defesa do ex-presidente Fernando Collor no processo da Operação Lava Jato que pode o levar à prisão. A decisão do magistrado foi baseada no fato de, enquanto era advogado, ter atuado em casos ligados à operação.

Collor foi condenado, em maio do ano passado, a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um esquema envolvendo a BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras.

*

A acusação, apresentada em 2015 pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apontou que o ex-presidente recebeu R$ 20 milhões em propinas de uma empreiteira interessada em obter contratos com a BR Distribuidora, que, à época, era controlada por indicações do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), ao qual Collor era filiado.

O relator do caso, ministro Edson Fachin, inicialmente propôs uma pena de 33 anos e 10 meses de prisão.

ORGULHO

TV norte-americana: CNBC/BRASIL, time formado com jornalistas ex-Globo

Vem mais um canal de TV prometendo mais informação para a democracia brasileira. A rede Times Brasil/CNBC, TV norte-americana, estreia este mês, com um elenco de peso do jornalismo nacional como Cristiane Pelajo, Zeca Camargo, Carol Barcellos e Fabio Turci, todos ex-Globo.

O evento de lançamento, em São Paulo, teve a presença de várias estrelas já contratadas, como Douglas Tavolaro – que foi da RecordTV e CNN Brasil – e agora será o presidente e fundador do novo canal. A estreia será no dia 17 de novembro, no digital, às 19h, e às 20hs na TV. Ao todo serão mais de 15 horas diárias de jornalismo ao vivo.

VERGONHA

A arrogância e a soberba fazem parte do DNA bolsonarista. O que a eleição de Donald Trump tem a ver com o STF ou pode intimidar ministros do Supremo? Na cabeça de Eduardo Bolsonaro, o filho nº 2 do Jair pode sim. Segundo o deputado de extrema-direita a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos vai colocar uma “espécie de freio” no ministro do STF Alexandre de Moraes.

— Vai ser colocado uma espécie de freio. Você acha que o Alexandre de Moraes vai comprar briga com o ministro Elon Musk?! –, afirmou Eduardo.

