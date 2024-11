A arrecadação da prefeitura de Manaus entre janeiro e outubro deste ano saltou 15,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Quando comparado a 2022, o resultado é 72% superior.

De acordo com o Portal da Transparência do Município, a receita superou os R$ 8,8 bilhões em dez meses de 2024. Em 2023 o apurado de 10 meses foi inferior aos R$ 7,7 bilhões.

A receita específica de outubro foi de R$ 814 milhões frente R$ 796 milhões de setembro e R$ 650 milhões de outubro do ano passado. Dessa forma, o resultado foi 25,2% superior ao mesmo mês do ano passado.

Os repasses do governo federal como Fundeb e SUS se aproximam de R$ 2 bilhões. Nesse período, em 2023, a soma era inferior a R$ 1,6 bilhão.

Por outro lado, as despesas acumuladas em 10 meses de 2024 totalizaram R$ 8,7 bilhões contra 7,1 bilhões do mesmo período do ano passado. Isso representa um aumento de 22,5% nos gastos.

Especificamente em outubro de 2024 a despesa totalizou R$ 986,8 milhões contra R$ 726,6 do mesmo mês do ano passado. Ou seja, um crescimento de 36% nos gastos.

A projeção da Lei Orçamentária Anual (LOA) é arrecadar R$ 9,088 bilhões. Contudo, essa meta deve ser facilmente superada, uma vez que 97,5% do objetivo já foi alcançado em 10 meses e restam dois para terminar o ano.

A Prefeitura de Manaus prevê um orçamento de R$ 10,5 bilhões para 2025.

