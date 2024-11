Bruno Henrique, atacante do Flamengo, foi alvo de ofensas e agressões durante a partida contra o Cruzeiro, realizada em Belo Horizonte, onde o time carioca venceu por 1 a 0. O jogador foi chamado de “bandido” por torcedores adversários e atingido por copos lançados na sua direção. O incidente foi registrado pelo árbitro na súmula da partida. A situação de Bruno se agrava devido a uma investigação conduzida pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, que apura sua suposta participação em um esquema de apostas. Apesar das acusações, a diretoria do Fla decidiu manter o jogador no elenco e manifestou apoio a ele, reafirmando a importância de respeitar a presunção de inocência.

Após o término do jogo, o zagueiro David Luiz saiu em defesa de Bruno Henrique, ressaltando suas habilidades como jogador e a necessidade de respeito. O técnico Filipe Luís também se pronunciou, pedindo que a torcida e a mídia tratem o caso com cautela, considerando que ainda não há uma condenação formal. A investigação que envolve BH foi desencadeada por um relatório da Associação Internacional de Integridade de Apostas e da Sportradar. Esse documento apontou movimentações financeiras suspeitas ligadas a apostas em cartões amarelos durante uma partida do Flamengo contra o Santos, ocorrida em novembro de 2023. Caso as acusações se confirmem, o jogador e outros envolvidos podem enfrentar penas que variam de dois a seis anos de prisão.

