A equipe da polícia recebeu várias denúncias de que um homem estava comercializando entorpecentes na área

Itamarati – Um homem que não teve a identidade revelada, 40, foi detido na madrugada deste sábado (26) em posse de 100 kg de entorpecentes no bairro Central do município de Itamarati (distante 983 quilômetros de Manaus).

(Foto: Divulgação PM)

Policiais militares da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) chegaram até o suspeito após várias denúncias de tráfico de drogas.

A equipe recebeu várias denúncias de que um homem estava comercializando entorpecentes na área. Ao chegar no local mencionado na denúncia, os policiais efetuaram a detenção do suspeito, com ele foi apreendido com 100 Kg de oxí.

Após a localização do entorpecente e apreensão, o suspeito foi conduzido a 7ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).





Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

