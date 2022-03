Avalie o post

A ONU estima que cerca de 3,5 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia por causa da guerra

São Paulo – O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, decretou um novo toque de recolher na capital ucraniana entre a noite deste sábado (26) e a manhã de segunda-feira (28). “O comando militar decidiu reforçar o toque de recolher. Vai durar das 20h de sábado até as 7h de segunda-feira, 28 de março”, informou o Klitschko por meio do Telegram.

A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que cerca de 3,5 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia por causa da guerra. O destino principal dos refugiados tem sido a Polônia, que recebeu mais de 2,1 milhões de pessoas. As Nações Unidas estimam ainda que pelo menos 10 milhões de pessoas estão desabrigadas no território ucraniano.

Pelo menos 1.700 edificações ucranianas foram destruídas no primeiro mês de guerra com a Rússia. Estima-se que os danos causados à infraestrutura do país pelos bombardeios chegue a R$ 584 bilhões. Na cidade de Mariupol, a prefeitura divulgou que oito em cada dez residências foram destruídas.

