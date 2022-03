Avalie o post

Projeto de interação e terapia com botos atende as crianças e adolescentes com deficiência do Abrigo Moacyr Alves

Manaus – O projeto Bototerapia busca parcerias para dar continuidade as atividades de interação ou terapia assistidas com os botos livres da Amazônia. Desde novembro do ano passado, o projeto que atende crianças e adolescentes com deficiência do Abrigo Moacyr Alves está suspenso devido ao período de chuvas e, também, por causa dos gastos com o transporte via fluvial.

As sessões de Bototerapia que unem Yoga Rolfing e Botos da Amazônia acontecem uma vez por mês, na Praia Amigos do Boto, nas proximidades da Vila de São Tomé, e no Flutuante Boto Amazônico, próximo a Acajatuba. Os dois locais necessitam de uma travessia no rio, tornando dispendioso o transporte, que custa em média o valor de mil reais por viagem.

“Se conseguirmos apoiadores que possam custear os valores do transporte, podemos levar mais vezes as crianças e incluir mais pessoas na terapia. Podemos ajudar uma criança a permitir ter mais contato com as pessoas, ter mais movimento e equilíbrio, melhorar a respiração, dentre muitos outros benefícios”, afirmou Ygor.

Os interessados podem entrar em contato nos telefones : (92) 99363-4484 ou 99142-6764 que também funcionam como WhatsApp.

A bototerapia é um método de interação ou terapia assistida com os botos livres da Amazônia, desenvolvida pelo fisioterapeuta, Igor Simões de Andrade, que realiza a atividade de forma totalmente voluntária. As atividades proporcionam às crianças e os adolescentes uma maior integração com a natureza e a melhoria da qualidade de vida.

O fisioterapeuta, também, ministra todas às quintas-feiras, de forma voluntária, yoga aos funcionários e crianças do Abrigo Moacyr Alves.

Para a Diretora e Psicóloga, Claudete Ciarlini, a bototerapia proporciona nos participantes uma convivência alegre e saudável, com os animais e natureza, despertando neles um enfrentamento perante o novo ou o desconhecido.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

