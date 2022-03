Avalie o post

Vítima não sabia nadar e pulou no rio com medo de uma perseguição policial a criminosos na Panair

Manaus – O corpo de Luís Henrique,21, que desapareceu após se jogar em um rio no bairro Educandos, zona sul de Manaus, foi encontrado na tarde deste sábado(26), por mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Amazonas. O jovem pulou no rio durante uma perseguição policial a criminosos na Feira da Panair.

(Foto: Reprodução)

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte