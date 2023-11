O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (30), que a meta fiscal está “mantida”, apesar da declaração do presidente Lula, que afirmou na semana passada “dificilmente” o governo vai conseguir alcançar a meta de zerar o déficit fiscal em 2024. “Se o Brasil tiver déficit de 0,5%, de 0,25%, o que é? Nada”, disse o petista na última sexta-feira.

“Meu papel é buscar o equilíbrio fiscal porque acredito que o Brasil precisa voltar a olhar para as contas públicas. Eu vou buscar equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias. A minha meta está mantida”, afirmou durante coletiva hoje a jornalistas, em Brasília.

O “déficit zero”, ou seja, um equilíbrio nas contas públicas, sem resultado negativo nem positivo, está previsto no arcabouço fiscal, regra que substitui o teto de gastos e foi aprovada em agosto deste ano.

Segundo o ministro, o problema é que as receitas, até aqui, não estão se realizando. “A arrecadação vem sofrendo por uma série de fatores. A taxa de juros é uma coisa importante, as empresas estão lucrando menos. Mesmo com manutenção do faturamento das empresas, mas com efeito sobre a rentabilidade, isso afeta a arrecadação”, disse Haddad.

O post Haddad desmente Lula e diz que déficit zero está mantido apareceu primeiro em Portal Você Online.