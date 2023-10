O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), informou nesta segunda-feira (30) que o edital para o concurso da Guarda Municipal será lançado em novembro. A informação foi divulgada durante o anúncio do investimento no valor de R$ 10 milhões, de emenda parlamentar de autoria do senador Eduardo Braga (MDB), destinado à reestruturação e modernização da Guarda Municipal de Manaus (GMM), departamento vinculado à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg).

O concurso da Guarda Municipal deverá ofertar 200 vagas. O último certame da corporação, que neste ano completou 74 anos de criação, ocorreu em 2012.

“Nós temos um cronograma de datas a serem respeitadas. Já no próximo mês de novembro, nós estaremos fazendo o lançamento do edital, marcando a data para a realização do concurso, para que a gente já possa, no início do próximo ano, estar aqui com os novos concursados da Guarda Municipal, reforçando o nosso patrulhamento e também fazendo uma parceria com a Polícia Militar, comprando a folga de pelo menos 50 policiais militares, que vão reforçar o patrulhamento da Guarda Municipal. Onde tiver uma Guarda Municipal armada, nós queremos colocar também o policial militar”, pontuou Almeida.

Segundo o chefe do Executivo municipal, a reestruturação faz parte da valorização da pasta, e a verba federal, que ainda está em tramitação, será utilizada na aquisição de viaturas, material de Controle de Distúrbios Civis (CDC) e diferentes armamentos.

“Esses investimentos irão equipar ainda mais a Guarda Municipal. Nós iremos comprar 22 novas viaturas, viaturas de porte grande da marca Mitsubishi, viaturas de patrulhamento da marca Toyota, Yaris. Nós vamos comprar metralhadoras, escopetas, pistolas, vamos equipar a guarda com aquilo que há de melhor em armamentos, para que nós possamos assim dar a nossa contribuição com relação ao patrulhamento da cidade, ajudando a Polícia Militar, dando uma sensação melhor de segurança à população da cidade de Manaus”, garantiu o prefeito.

Para o titular da Semseg, Sérgio Fontes, o momento é um marco não só na gestão municipal, mas principalmente na história da Guarda Municipal de Manaus.

“Nossa guarda tem 74 anos de idade, é uma guarda madura, com servidores experientes e dedicados. No entanto, ela precisava desse reforço logístico, de melhores equipamentos, viaturas, armamentos. Ela precisava entrar nessa nova tendência nacional, que é a municipalização da segurança pública. Isso vai ser um momento único na nossa guarda e a gente vai poder ocupar o lugar que Manaus merece. Manaus merece ter uma guarda bem equipada, bem formada, com homens e mulheres valorizados”, disse o secretário.

Criada no dia 15 de junho de 1949, por meio da Lei nº 132, a Guarda Municipal de Manaus completou 74 anos neste ano. Com o advento da Semseg, Lei nº 2.817, de 6 de dezembro de 2021, na gestão do prefeito David Almeida, a Guarda Municipal vem sendo priorizada.

“Essa é a condição de continuar equipando a nossa Guarda Municipal, para que ela possa fazer o seu papel. Esse tipo de trabalho é muito importante para trazer essas melhorias para a população, e essa parceria é uma parceria que tem realmente gerado coisas boas para Manaus. A população, nesse processo todo, tem recebido entregas importantes”, completou o titular da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), Jesus Alves, representando o senador Eduardo Braga.