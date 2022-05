5/5 - (1 vote)

Em abril, o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – que mede a inflação oficial fechou a 1,06%. O índice mais alto para um mês de abril desde 1996. Segundo o IBGE, que calcula o IPCA, a inflação acumulada em 12 meses está em 12,13%.

A solução para muitos amazonenses em tempos de crise são os restaurantes populares. É o caso do Prato do Povo e o Prato Cidadão. Eles oferecem refeições a um preço acessível, com valor, por exemplo, de R$1,00. A aposentada Júlia Silva, moradora do bairro Colônia Santo Antônio, almoça diariamente nestes locais.

Em todo o Amazonas, até abril deste ano, as cozinhas e restaurantes populares, do Governo do Amazonas, distribuíram 460.738 refeições pela capital e interior.