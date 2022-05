Avalie o post

A vistoria integra a fase de preparação para resposta a enchente do rio Negro e faz parte do Plano de Contingência da Operação Cheia 2022.O trabalho in loco é realizado em conjunto com ações de outras secretarias municipais e tem objetivo de coletar dados que identifiquem as necessidades das famílias e os transtornos causados pela subida das águas nessas localidades. O diretor operacional da Defesa Civil de Manaus, Coronel Robson Falcão explicou que ao menos 4,5 mil famílias devem ser impactadas diretamente.

No mês de abril, iniciou a construção de pontes provisórias em vários bairros da capital, afetados pelo fenômeno da alagação, como medida preventiva ao período da cheia deste ano. Ao todo, 11 mil metros de pontes devem ser construídos na cidade, e com a expectativa de um evento severo, R$ 6 milhões já estão previstos para aquisição de material e logística.

Compensa, Centro, Educados, Matinha, Aparecida e Mauazinho foram alguns dos bairros que estavam na rota de vistoria do grupo nesta semana.

Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

